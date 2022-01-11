Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о наблюдении за российским военным кораблем у Гавайев

Американские военные сообщили о наблюдении за кораблем России у Гавайев

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Американские военные с пятницы ведут наблюдение за российским военным кораблем, который находится в непосредственной близости от исключительной экономической зоны Гавайев. Об этом сообщает Honolulu Star-Advertiser со ссылкой на представителя Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США майора Роба Мартинса.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов», — рассказал военный.

Мартинс указал, что ежедневные операции по отслеживанию всех судов в Индо-Тихоокеанском районе ведутся с помощью патрульной авиации и надводных судов.

В ноябре 2021 года Россия усилила слежку за кораблями США в Черном море. По словам Владимира Комоедова, адмирала в отставке и бывшего командующего Черноморским флотом России, американские корабли стали гораздо чаще заходить в Черное море, такого не было даже в советское время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Европа признала производственные стандарты «Спутника V»
России и США предрекли год осознания новой реальности после переговоров
В России выявили 17 525 случаев коронавируса
Зеленского попросили объяснить запрет на въезд на Украину российским артистам
Россиянам рассказали об эффективности вакцины для подростков «Спутник М»
Переживший беспорядки в Казахстане россиянин рассказал о возвращении на родину
В Казахстане после беспорядков завели почти 400 уголовных дел
Татьяна Тарасова вновь попала в больницу
Бренд создал секс-куклу с внешностью модели без ее согласия
В «КамАЗ-мастере» ответили на обвинения в жульничестве на «Дакаре» от голландца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter