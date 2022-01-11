В США рассказали о наблюдении за российским военным кораблем у Гавайев

Американские военные с пятницы ведут наблюдение за российским военным кораблем, который находится в непосредственной близости от исключительной экономической зоны Гавайев. Об этом сообщает Honolulu Star-Advertiser со ссылкой на представителя Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США майора Роба Мартинса.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов», — рассказал военный.

Мартинс указал, что ежедневные операции по отслеживанию всех судов в Индо-Тихоокеанском районе ведутся с помощью патрульной авиации и надводных судов.

В ноябре 2021 года Россия усилила слежку за кораблями США в Черном море. По словам Владимира Комоедова, адмирала в отставке и бывшего командующего Черноморским флотом России, американские корабли стали гораздо чаще заходить в Черное море, такого не было даже в советское время.