Профсоюзы призвали не доводить россиян до протестов как в Казахстане

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвала российские власти внимательнее относиться к росту доходов жителей страны и индексации пенсий. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что невнимание к таким вопросам приведет к протестам и погромам, которые с начала года идут в Казахстане.

По словам авторов обращения, в России есть те же проблемы, что характерны для многих стран постсоветского пространства. Среди них — рост цен, повышение налогов, незащищенность от судебного произвола людей и предприятий.

Чтобы исключить ситуацию, когда в ходе протестов их участники громят офисы и магазины, в противостоянии с силовиками гибнут простые люди, ФНПР предложила изменить подход к экономике.

Помимо борьбы с социальным неравенством, члены федерации хотят добиться увеличения роли профсоюзов и отказа от назначения в них чиновников из министерств. Также предлагается большее вмешательство государства в рыночную экономику и запрет на передачу ключевых предприятий в иностранную собственность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении перед депутатами парламента 11 января назвал в качестве причины протестов сращивание крупного бизнеса с государством. Он заявил, что люди, разбогатевшие в том числе благодаря предыдущему президенту республики Нурсултану Назарбаеву, должны начать делиться с народом. Кроме того, глава государства сообщил, что избранный круг лиц использовал Банк развития Казахстана в качестве личного кошелька, тем самым мешая развитию малого и среднего бизнеса и подавляя рыночную конкуренцию.