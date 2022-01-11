Названа причина отсутствия складного iPhone

Apple изучает возможность создания смартфона со складным экраном. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Dylandkt.

По словам специалиста, ему известно о том, что инженеры Apple работают над созданием складного iPhone. «Компания тестирует несколько прототипов со складными дисплеями», — сообщил он. Инсайдер назвал причину, по которой складной смартфон все еще отсутствует в линейке Apple. Dylandkt считает, что аппарат подобного типа имеет много компромиссов, из-за чего в производстве и использовании устройства могут возникнуть трудности.

Также есть опасения относительно того, что устройства с гибким экраном выйдут из моды. «Поэтому Apple намерена внимательно наблюдать за рынком и в будущем исправлять ошибки своих конкурентов», — отметил автор. Инсайдер полагает, что при определенном стечении обстоятельств может произойти так, что Apple никогда не выпустит складной iPhone.

«В компании интересно играть в долгую игру, чтобы увидеть, как развиваются технологии», — подытожил Dylandkt.

Ранее инсайдеры из Южной Кореи сообщили, что Apple работает над двумя версиями складных смартфонов. Первым подобным гаджетом от американской компании может оказаться телефон-раскладушка, имеющий 7,5-дюймовый OLED-экран производства LG Display.