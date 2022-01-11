Адвокаты подали жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Сторона защиты и сам осужденный на 15 лет глава карельского регионального отделения «Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юрий Дмитриев подали жалобу на приговор по делу об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия. Об этом рассказали «Интерфаксу» адвокаты историка Виктор Ануфриев и Роман Масалев.

Масалев отметил, что жалоба была подана 10 января. В ней адвокаты просят оправдать историка Дмитриева по тем эпизодам, которые суд в рамках уголовного дела рассматривал 27 декабря 2021 года.

Ранее члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод и Николай Сванидзе раскритиковали приговор историку Юрию Дмитриеву. Они назвали решение суда жестоким и беспричинным.

Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет.

В апреле 2018-го его оправдали, однако позднее решение отменили и приговорили историка к 3,5 годам колонии. 29 сентября 2020 года историку увеличили срок заключения с 3,5 до 13 лет.

Историк Юрий Дмитриев стал первооткрывателем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Он составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы.