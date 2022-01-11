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Цене биткоина пообещали рост до 100 тысяч долларов

JPMorgan: к концу 2022 года курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов за монету

Фото: Globallookpress.com

К концу 2022 года цена биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов за монету. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса JPMorgan Chase.

Рост до 100 тысяч долларов пообещали 5 процентов участников опроса, еще 40 процентов респондентов уверены, что потолком для самой популярной клиптовалюты станет уровень в 60 тысяч долларов. В свою очередь стратег банка Николаос Панигирцоглу считает, что справедливая цена криптовалюты сейчас составляет от 35 до 73 тысяч долларов.

Bitcoin от TradingView

Своего пика в 69 тысяч долларов биткоин достиг в ноябре 2021-го, с тех пор криптовалюта потеряла почти 40 процентов стоимости. Резкое падение криптовалюты произошло в январе 2022-го на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, а страна до недавнего времени являлась второй в мире по объемам майнинга. Также на падении курса сказались новости из США: Федеральная резервная система (ФРС) объявила о готовности повышать процентную ставку быстрее и начать делать это раньше.

На торгах 10 января цена биткоина падала ниже 40 тысяч долларов — впервые с августа. Позднее криптовалюта отыгралась и на 11 января стоит 41,78 тысячи долларов.

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Платон Щукин
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