Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол призвал НАТО перестать учить Москву «как себя вести»

Посол РФ в Великобритании Келин призвал НАТО не учить Москву «как себя вести»

Фото: Денис Ворошилов / РИА Новости

Российский посол в Великобритании Андрей Келин призвал НАТО перестать учить Москву «как себя вести», отметив, что худший итог, который может быть от предстоящих переговоров Россия – НАТО, — это повторение старых позиций. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие будут итоги завтрашних переговоров — худшее, если, как это происходило в последние несколько лет, — будет повторение старых позиций НАТО, но совет Россия — НАТО был создан не для этого. Он был создан для обсуждения и нахождения решений, нахождения общих точек», — сказал посол РФ.

Также он подчеркнул, что, несмотря на это, в последние годы переговоры РФ и альянса сводились к тому, что НАТО учила Россию «как себя вести».

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что переговоры России и НАТО, которые состоятся 12 января, едва ли приведут к достижению соглашений. Он предположил, что по их результатам Россия примет военно-технические меры. После этого сторонам потребуется время для осознания новой реальности, а новые переговоры начнутся через год-два.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал Запад к решительности и жесткости при разговоре с Россией
Дипломат рассказал о возникновении идеи присоединить Россию к НАТО
Российский посол призвал НАТО перестать учить Москву «как себя вести»
США признались в замедлении запуска «Северного Потока-2»
Названа главная соперница российских фигуристок на чемпионате Европы
В Киеве призвали ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане
В России возник дефицит популярного антидепрессанта
На кухне квартиры в Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
В России спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19
Певица из Black Star спряталась в самолете в захваченном аэропорту Алма-Аты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter