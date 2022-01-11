Российский посол призвал НАТО перестать учить Москву «как себя вести»

Российский посол в Великобритании Андрей Келин призвал НАТО перестать учить Москву «как себя вести», отметив, что худший итог, который может быть от предстоящих переговоров Россия – НАТО, — это повторение старых позиций. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие будут итоги завтрашних переговоров — худшее, если, как это происходило в последние несколько лет, — будет повторение старых позиций НАТО, но совет Россия — НАТО был создан не для этого. Он был создан для обсуждения и нахождения решений, нахождения общих точек», — сказал посол РФ.

Также он подчеркнул, что, несмотря на это, в последние годы переговоры РФ и альянса сводились к тому, что НАТО учила Россию «как себя вести».

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что переговоры России и НАТО, которые состоятся 12 января, едва ли приведут к достижению соглашений. Он предположил, что по их результатам Россия примет военно-технические меры. После этого сторонам потребуется время для осознания новой реальности, а новые переговоры начнутся через год-два.