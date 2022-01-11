Сеть KFC осталась без своего основного продукта

Сети ресторанов быстрого питания KFC в Австралии пришлось убрать продукты с курицей в части своих точек по причине дефицита мяса. Его вызвали проблемы с персоналом у компании Ingham’s, крупнейшего поставщика курятины в стране, возникшие из-за коронавируса у сотрудников пишет The Guardian.

В KFC подтвердили проблему с поставками. Представитель сети признал, что отдельным ресторанам пришлось лишить меню товаров, в которых курица выступает основным ингредиентом. По его словам, компания старается смягчить негативные последствия, но в ближайшие недели устранить сбои скорее всего не получится.

Острее всего нехватка персонала у Ingham's ощущается на перерабатывающих предприятиях, где цыплят режут на куски, такие как филе бедра и грудки. Управляющий директор компании Эндрю Ривз рассказал, что после ухода многих сотрудников на самоизоляцию компания поставляет больше тушек цыплят без переработки в магазины.

Посетители супермаркетов, в свою очередь, также сообщают о пустых полках в отделах, где продается курица, так как другие покупатели сметают все запасы продукта. Таким образом один из основных продуктов австралийского рациона питания может на некоторое время исчезнуть не только из меню KFC, но и с полок супермаркетов.

Сбой в работе предприятия негативно сказался на продажах Ingham’s. Ривз не смог предсказать, когда ситуация придет в норму. При этом он выразил надежду, что отмена требования недельной самоизоляции для работников мясной промышленности, которые близко контактировали с зараженными коронавирусом и не проявляли симптомов заболевания, поможет уменьшить проблему нехватки персонала. Глава компании убежден, что когда сотрудники вернутся на работу, восстановить объем выпуска удастся относительно быстро.

Согласно данным Australian Chicken Meat Federation, в среднем за год житель Австралии съедает 47 килограммов курицы — больше, чем любого другого мяса. Кроме того, оно в два раза дешевле свинины, баранины и говядины и стоит 5,43 австралийских доллара (около 292 рублей) за килограмм.

Ранее в декабре McDonald's в Японии столкнулся с острой нехваткой картофеля фри из-за задержки поставок, связанной с наводнением в Ванкувере и коронавирусными ограничениями. В результате этого в сети ресторанов быстрого питания в стране временно перестали продавать большие порции картофеля фри.

