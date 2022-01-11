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Заболевшему Гарику Харламову стало хуже

Заболевший ангиной и гриппом в новогодние праздники Гарик Харламов лег под капельницу

Фото: @garikkharlamov

Резиденту Comedy Club Гарику Харламову, заболевшему в новогодние праздники ангиной и гриппом, стало хуже. В своем Instagram он опубликовал фото, на котором видно, что комик лежит под капельницей, и признался, что плохо себя чувствует.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут», — подписал кадр Харламов.

В комментариях Харламову пожелали выздоровления подписчики, а также звездные коллеги, среди которых шоумен Максим Галкин, комик Азамат Мусагалиев, шоумен Александр Гудков, актер Сергей Безруков, певица Софья Таюрская, резидент Comedy Club Александр Ревва и многие другие.

«Выздоравливайте, Гарик! Люди должны смеяться», «Страшновато за тебя», «Здоровья крепкого», «Выздоравливай! Ты еще нужен программе "Давай поженимся!"», «Гарик, не буду говорить "поправляйся", зачем оно тебе еще раз, но выздоравливай», — написали пользователи сети.

Ранее Харламов в своем блоге рассказал, что заболел в новогодние праздники. Юморист также объяснил, что из-за болезни не публиковал видео с собой. «Неожиданно выяснилось, что помимо ковида на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень», — написал Харламов. Спустя несколько часов комик также опубликовал ролик, в котором с распухшим из-за насморка носом пожаловался на болезнь.

Дарья Кучерявых
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