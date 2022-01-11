Умер писатель Борис Хазанов

Умер русский писатель-прозаик, эссеист, переводчик и врач Борис Хазанов. Об этом сообщил основатель некоммерческих электронных библиотек ImWerden и «Вторая литература» Андрей Никитин-Перенский в Facebook.

Автор скончался во вторник, 11 января, в одной из больниц Мюнхена. 16 января ему бы исполнилось 94 года.

Борис Хазанов (настоящее имя — Геннадий Моисеевич Файбусович) родился в 1928 году в Ленинграде. Учился на филологическом факультете МГУ, но в 1949 году, на пятом курсе, был арестован по обвинению в антисоветской агитации. В 1955 году был освобожден. Окончил Калининский медицинский институт. Работал врачом, а также редактором в журнале «Химия и жизнь», публиковал под псевдонимом научно-популярные книги, переводил письма Лейбница.

Хазанов печатал прозу в самиздате и зарубежных изданиях. В 1982 году эмигрировал в Германию. Был одним из основателей и издателей журнала «Страна и мир». Авторству Хазанова принадлежат такие книги прозы и эссеистики, как «Необыкновенный консилиум», «Запах звезд», «Миф Россия», «Нагльфар в океане времен» и другие. Произведения Хазанова переведены на ряд европейских языков. Он был лауреатом нескольких литературных премий.