В Японии проанализируют ситуацию после ракетного пуска КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам детально проанализировать ситуацию в связи с возможным ракетным пуском КНДР и своевременно и подробно информировать людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поручению, профильные ведомства проведут анализ безопасности авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпримут «все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств», заявил глава японского правительства в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NHK.

Ранее южнокорейская газета Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов страны сообщила, что КНДР совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предположительно, была выпущена баллистическая ракета. Позже источник в японском правительстве сообщил, что выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.