Россиянам назвали способы снизить цену на квартиру

Собственники квартир в объявлениях о продаже часто указывают, что торг уместен. Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, как в таком случае снизить цену на недвижимость хотя бы на 100-200 тысяч рублей.

Средний размер скидок на рынке вторичного жилья в Москве уменьшился, и сейчас возможное снижение стоимости не превышает семи-восьми процентов. Такая динамика связана с высоким спросом и уменьшением предложения в 2021 году. Юрист Григорий Скрипилев советует россиянам торговаться с собственниками, так как сэкономленные за счет покупки деньги можно потратить на ремонт, а некоторые продавцы изначально завышают цены, чтобы затем с помощью скидки сделать предложение более привлекательным для покупателя.

Среди поводов для торга эксперты назвали возраст здания — на старую недвижимость можно попросить снизить цену. Другой способ уменьшить стоимость жилья — посмотреть на портале «Реформа ЖКХ», когда планируется капитальный ремонт. Если в ближайшие пять-семь лет здание ремонтировать не собираются, можно попросить снизить цену. Эксперты рекомендуют также изучить цены на похожие квартиры, чтобы иметь представление о ситуации на рынке.

«Минусами жилья могут быть некачественный ремонт, неудачные перепланировки или удаленное расположение от социальной и дорожной инфраструктуры, низкий этаж или верхний этаж, угловое расположение, отсутствие лифта и балкона, выход окон на трассу, а не в более спокойный двор», — рассказал Скрипилев и отметил, что шанс получить скидку выше, если квартира уже долго находится в продаже. Эксперт порекомендовал в целях экономии заключать договор аванса, так как цены на недвижимость меняются быстро, и стоимость жилья может увеличиться, пока покупатель собирает нужные документы.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова не советует начинать говорить о снижении цены по телефону. Согласно ее рекомендации, при встрече с продавцом стоит попытаться расположить его к себе, а во время осмотра жилья не нужно показывать повышенную заинтересованность. Следует также внимательно изучить квартиру и проверить состояние стен и сантехники, дверей и потолков. При обнаружении изъянов можно попросить небольшую скидку.

Наилучшим вариантом будет вежливо обратить внимание на недостатки недвижимости при помощи объективных аргументов, рекомендует руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Наталья Нечаева. Скрипилев советует покупателю называть стоимость ниже той, за которую хочет приобрести квартиру, — в этом случае сделка не сорвется, даже если продавец назовет большую сумму. Важна и причина продажи: если собственнику срочно нужны деньги, скидку будет получить проще.

В начале января сообщалось, что квартиры на рынке вторичной недвижимости за декабрь 2021 года подорожали. В 16 крупнейших городах России цены выросли на 2,2 процента. Наиболее сильный рост наблюдался в Самаре и Омске, а за год больше всего подорожало жилье в Краснодаре.