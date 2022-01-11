В Латвии задержали двух подозреваемых в работе на российскую разведку

Спецслужбы Латвии задержали двух человек, подозреваемых в работе на российскую разведку. Об этом во вторник, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.

По данным Службы государственной безопасности, подозреваемые много лет передавали российской военной разведке информацию об оборонном секторе Латвии. Встречи проходили на территории РФ.

Задержание состоялось в 2021 году. Подозреваемые арестованы. Расследуется два уголовных дела.

Ранее был освобожден из-под стражи арестованный по подозрению в шпионаже на Россию депутат латвийского сейма Янис Адамсонс. Он внес залог в 30 тысяч евро (2,5 миллиона рублей). По данным следствия, Адамсонс передавал Москве секретную информацию, которая озвучивалась на заседаниях парламентской комиссии по обороне. Депутат назвал уголовное дело «контратакой мафиозных структур».