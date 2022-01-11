В Китае посадили поклонников Мао Цзэдуна

Народный суд Синьхуа в Китае приговорил к тюремному заключению пятерых человек за клевету, очерняющую возглавлявших страну после бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна. Об этом сообщает South China Morning Post.

Осуждавшие преемников Цзэдуна трое мужчин и две женщины были обвинены в «развязывании разногласий и провоцировании проблем». Они получили тюремные сроки от девяти месяцев до двух лет. По информации газеты, широко сформулированное уголовное обвинение часто используется полицией для подавления политического инакомыслия.

Согласно вердикту суда, поклонники Цзэдуна в своих статьях, распространяемых в популярной в Китае социальной сети WeChat, «критиковали покойного верховного лидера Дэн Сяопина и других реформистских лидеров за предательство революционных идеалов Мао».

Независимый исследователь политики КНР и бывший редактор китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь отметил, что приговор демонстрирует нетерпимость официального Пекина к любым дестабилизирующим взглядам в преддверии ХХ съезда Коммунистической партии Китая, который состоится во второй половине 2022 года. «Совершенно ясно, что Пекин не позволит ультралевым или либералам подорвать стабильность режима», — подчеркнул он.

В декабре 2021 года в Гонконге осудили за пикет в память об убийствах на площади Тяньаньмэнь медиа-магната и основателя крупнейшей оппозиционной газеты Гонконга Apple Daily Джимми Лая. Отмечается, что в июне 2020-го Лай вместе с тысячами граждан вышел на мемориальный митинг, посвященный памяти жертв кровопролитных событий на площади Тяньаньмэнь в 1989-м. Впоследствии десяткам демонстрантов предъявили обвинения в незаконных действиях.