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В Китае посадили поклонников Мао Цзэдуна

South China Morning Post: в Китае посадили пять человек за осуждение преемников Цзэдуна

Фото: Thomas Peter / Reuters

Народный суд Синьхуа в Китае приговорил к тюремному заключению пятерых человек за клевету, очерняющую возглавлявших страну после бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна. Об этом сообщает South China Morning Post.

Осуждавшие преемников Цзэдуна трое мужчин и две женщины были обвинены в «развязывании разногласий и провоцировании проблем». Они получили тюремные сроки от девяти месяцев до двух лет. По информации газеты, широко сформулированное уголовное обвинение часто используется полицией для подавления политического инакомыслия.

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Согласно вердикту суда, поклонники Цзэдуна в своих статьях, распространяемых в популярной в Китае социальной сети WeChat, «критиковали покойного верховного лидера Дэн Сяопина и других реформистских лидеров за предательство революционных идеалов Мао».

Независимый исследователь политики КНР и бывший редактор китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь отметил, что приговор демонстрирует нетерпимость официального Пекина к любым дестабилизирующим взглядам в преддверии ХХ съезда Коммунистической партии Китая, который состоится во второй половине 2022 года. «Совершенно ясно, что Пекин не позволит ультралевым или либералам подорвать стабильность режима», — подчеркнул он.

В декабре 2021 года в Гонконге осудили за пикет в память об убийствах на площади Тяньаньмэнь медиа-магната и основателя крупнейшей оппозиционной газеты Гонконга Apple Daily Джимми Лая. Отмечается, что в июне 2020-го Лай вместе с тысячами граждан вышел на мемориальный митинг, посвященный памяти жертв кровопролитных событий на площади Тяньаньмэнь в 1989-м. Впоследствии десяткам демонстрантов предъявили обвинения в незаконных действиях.

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Анжелика Бережная
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