Глава Алма-Аты объяснил неспособность силовиков дать отпор во время беспорядков

Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев объяснил, что силовики во время беспорядков были неспособны дать отпор, поскольку были вооружены лишь дубинками и щитами, а боевого оружия при них не было. Слова главы города приводит РБК.

«Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Все. Другого на руках у них не было», — отметил он.

Мэр заметил также, что нападавшие на силовиков «шли воевать». Он призвал горожан к корректности, пообещав заплатить пострадавшим от беспорядков бизнесменам. Поэтому, по словам Сагинтаева, некорректно говорить, что силовики капитулировали.

«Люди не шли митинговать, люди шли воевать. И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают все, говорить о том, что они капитулировали, считаю, некорректно», — добавил мэр.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева рассказали, что ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. По итогам совещания Токаев отметил важность продолжения активной работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.