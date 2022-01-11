Регистрацию россиян на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановили

Регистрацию россиян на вывозные рейсы из Алма-Аты приостановили в связи с предельной загрузкой бортов самолетов. Об этом сообщило генконсульство России в казахстанском городе, пишет ТАСС.

Как стало известно, 11 января регистрацию застрявших в Казахстане россиян на рейсы Минобороны временно прекратили. В связи с этим граждан попросили воздержаться от прибытия в аэропорт Алма-Аты. В диппредставительстве также отметили, что новая информация об эвакуационных вылетах в Россию будет сообщена дополнительно.

«Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — говорится в сообщении генконсульства.

Ранее крупнейшие российские авиакомпании заявили о возобновлении полетов в Казахстан. Так, с 10 января S7 вернул в продажу билеты на все собственные рейсы в страну, «Аэрофлот» с этой же даты восстановил перелеты в Нур-Султан и обратно на ежедневной основе, «Уральские авиалинии» вернутся к прежней летной программе с 14 января.