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В США заявили о готовности обсудить вступление в НАТО двух государств

Замгоссекретаря США Нуланд назвала условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Alex Brandon / Globallookpress.com

США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вступление в НАТО, если государства выразят такое желание, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пишет РИА Новости.

По ее словам, на протяжении «пяти администраций, членом которых она являлась», в США говорили о возможном вступлении этих двух государств в Североатлантический альянс. «В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве, мы это сделаем», — назвала условие она.

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Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не намерена вступать в НАТО. По ее словам, Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности и является партнером Североатлантического альянса. Она добавила, что Стокгольм никогда не говорил о намерении вступать в альянс.

Политолог Николай Межевич считает, что в случае вступления Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота. Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что у страны есть возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. Во время новогоднего обращения президент Саули Ниинисте напомнил, что Финляндия вправе подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Алия Шарафутдинова
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