В США заявили о готовности обсудить вступление в НАТО двух государств

США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вступление в НАТО, если государства выразят такое желание, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пишет РИА Новости.

По ее словам, на протяжении «пяти администраций, членом которых она являлась», в США говорили о возможном вступлении этих двух государств в Североатлантический альянс. «В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве, мы это сделаем», — назвала условие она.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не намерена вступать в НАТО. По ее словам, Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности и является партнером Североатлантического альянса. Она добавила, что Стокгольм никогда не говорил о намерении вступать в альянс.

Политолог Николай Межевич считает, что в случае вступления Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота. Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что у страны есть возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. Во время новогоднего обращения президент Саули Ниинисте напомнил, что Финляндия вправе подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.