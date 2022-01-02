Политолог заявил об угрозе Петербургу после вступления Финляндии в НАТО

В случае вступления Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота. Об этом заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, политолог Николай Межевич, его слова приводит «Взгляд».

Он считает, что заявления о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс могут быть попыткой растянуть военные и политические силы России с юга до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», — сказал Межевич.

Аналитик также отметил, что финские власти находятся на грани скатывания а антироссийскою риторику, которая характерна для Швеции. При этом, считает он, независимо от угроз Финляндии России нужно укреплять Балтийский флот.

«У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который "разорван" между Кронштадтом и Калининградом, а посередине — фарватер, который перекрывается в два счета», — добавил политолог.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что у страны есть возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. В свою очередь во время новогоднего обращения президент Саули Ниинисте напомнил, что Финляндия вправе подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев отметил, что заявление финских властей о потенциальном вступлении в НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как оно является традиционной риторикой.