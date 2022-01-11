В НАТО отказались идти России на уступки в отношении политики открытых дверей

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что никто из стран-членов альянса не собирается вести с Россией диалог относительно политики открытых дверей организации и отказываются идти ей на какие-либо уступки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей», — отметила постпред.

Также она подчеркнула, что в США не имеют представления о том, с каким настроем Москва собирается вести переговоры с Североатлантическим альянсом, а также какие именно предложения готовят российские дипломаты.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что дискуссия в Женеве по гарантиям безопасности не стала провалом, однако переговоры между Москвой и Вашингтоном еще могут сорваться. Кроме того, он заверил, что американская сторона все еще открыта к диалогу с Россией по этому вопросу. Дипломат добавил, что взаимодействие России и США может быть выстроено также и в непубличных дискуссиях.