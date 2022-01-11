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Посол США в России допустил провал в переговорах по гарантиям безопасности

Посол США в России Салливан: принцип расширения НАТО не может быть пересмотрен

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Дискуссия в Женеве по гарантиям безопасности не стала провалом, однако переговоры между Россией и Соединенными Штатами еще могут сорваться. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан, передает «Интерфакс».

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Кроме того, он заверил, что американская сторона все еще открыта к диалогу с Россией по этому вопросу. Дипломат добавил, что взаимодействие России и США может быть выстроено также и в непубличных дискуссиях. Кроме того, Салливан считает, что российские опасения по поводу расширения нато еще можно обсуждать.

«Дискуссия [в Женеве] развернулась вокруг вопросов, некоторые из которых ранее не были охвачены в процессе обсуждения, ведущегося в рамках диалога по стратегической стабильности. Но, как я и сказал, это была продуктивная дискуссия», — заметил дипломат.

Однако он также уточнил, что НАТО не может пересмотреть принципы принятия в организацию новых стран по требованию российской стороны. По его словам, «это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор».

Ранее постпред Соединенных Штатов при альянсе Джулианн Смит заявила, что США не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу нерасширения НАТО. По ее словам, на сегодня нет предложений по поводу изменений политики НАТО в вопросах расширения организации.

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Николай Чигасов
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