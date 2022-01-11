Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Отменён
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Эвертон
Перенесён
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Спорт

Овечкин выдал рекордную серию матчей без голов в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин ушел с площадки без голов в четвертый раз подряд и установил антирекорд

Фото: Brad Mills-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ушел с площадки без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отметился одной результативной передачей, а его команда проиграла со счетом 3:7. Таким образом, форвард выдал рекордную серию встреч без голов в нынешнем сезоне. Он не может отличиться голами в четырех играх подряд. В ноябре и декабре подобные серии у россиянина составляли по три матча.

«Вашингтон» в матче с «Бостоном» потерпел четвертое поражение подряд. Столичная команда имеет в активе 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин в нынешнем сезоне в 37 встречах забросил 24 шайбы и отдал 28 результативных передач. Россиянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Европа признала стандарты производства «Спутника V»
Известную российскую ведущую госпитализировали
Устроившую скандал в самолете россиянку изолировали в туалете
Задержание ФСБ готовившего теракты сторонника неонацистов попало на видео
Кремль оценил заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане
Наращенные за десятки тысяч рублей волосы разочаровали девушку
Эстония выступила за продолжение военных учений НАТО
В США рассказали о бесполезности санкций против газопровода «Северный поток-2»
Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта
Замглавы центра Гамалеи рассказал о вакцинации Путина от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter