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Экономика

В Кремле понадеялись на скорый рост пенсий выше инфляции

Пресс-секретарь Песков заявил о неизменности позиции Путина по индексации пенсий в России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Задача по повышению пенсий в России выше уровня фактической инфляции сохраняется и должна быть решена в скором времени тем или иным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», — подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что сам глава государства Владимир Путин не менял позицию по этому поводу.

С 1 января 2022 года страховые пенсии в России выросли на 5,9 процента. Уровень повышения, заложенный в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), связан с прогнозом по инфляции по итогам 2021 года. Однако реальная инфляция оказалась на 2,5 процентных пункта выше — 8,39 процента по предварительным данным Росстата.

В ходе большой пресс-конференции Путин заверил, что правительство все же повысит пенсии выше фактического уровня инфляции и тем самым выполнит обещания прошлых лет.

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Платон Щукин
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