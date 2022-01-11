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Спасение 14-летнего подростка в московском метро попало на видео

Полицейские нашли на станции метро «Марьино» пропавшего в Москве 14-летнего подростка

Полицейские нашли в метро пропавшего накануне в Москве 14-летнего подростка с особенностями развития и спасли его. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале «МК: срочные новости».

На кадрах видно, как двое оперативников дежурят на станции «Марьино». Затем один из сотрудников городской полиции подходит к приближающемуся поезду. Из первого вагона выходит подросток, позднее он в сопровождении полицейских направляется к выходу.

10 января стало известно, что несовершеннолетний, проживающий в столичном районе Марьино, не вернулся домой в положенное время. Его родители обратились в полицию. Сотрудники Следственного комитета России вместе с волонтерами «Поиска пропавших детей» незамедлительно приступили к поискам подростка.

Анна Щербакова
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