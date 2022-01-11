Сбивший насмерть росгвардейца россиянин предстанет перед судом

В Санкт-Петербурге 38-летний уроженец Волгограда пойдет под суд по обвинению в смертельном наезде на росгвардейца. Об этом во вторник, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено 9 ноября на Пулковском шоссе. В тот день полицейские при силовой поддержке Росгвардии проводили мероприятия по задержанию мошенников. Пытаясь скрыться, один из них за рулем микроавтобуса Fiat Ducato умышленно сбил 48-летнего оперуполномоченного СОБР «Гранит» Евгения Захарова. От полученных повреждений офицер скончался на месте.

Позже виновный мужчина был задержан. На него завели дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Теперь он предстанет перед судом. По словам обвиняемого, он наехал на росгвардейца неумышленно, так как был напуган.

Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов представил погибшего Захарова к награждению орденом Мужества посмертно.