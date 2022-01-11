Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предупредили о всплеске омикрон-штамма

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил о росте заболеваемости омикрон-штаммом в России

Фото: Pixabay

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил долю заболевших омикрон-штаммом коронавируса в стране. В эфире телеканала «Россия 24» он назвал ее достаточной большой.

Эксперт Роспотребнадзора предупредил россиян, что сейчас в стране число случаев заражения омикрон-штаммов COVID-19 «достаточно большое». Поэтому он спрогнозировал рост заболеваемости этой мутацией коронавируса. «И в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», — заявил он.

Материалы по теме:
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
23 декабря
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января

Хафизов добавил, что случаи заражения омикроном в России перестали быть исключительно завозными. Однако он подчеркнул, что в стране не наблюдается такой взрывной всплеск болезни, как в ряде европейских стран и в США.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о признаках ухудшения эпидситуации в России. По ее словам, в 35 регионах страны уровень показатель заболеваемости COVID-19 превышает среднероссийский. Попова также предупредила о высоких рисках интенсивного всплеска заболеваемости, в том числе обусловленных широким распространением омикрон-штамма.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал Запад к решительности и жесткости при разговоре с Россией
Глава Алма-Аты объяснил неспособность силовиков дать отпор во время беспорядков
С поезда из Москвы в Петербург сняли влюбленного зацепера
Белоруссия обвинила Польшу в распространении фальшивой записи по Ryanair
Россиян предупредили о всплеске омикрон-штамма
Социал-демократы в Германии сделали заявление по «Северному потоку-2»
В России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма
В НАТО отказались идти России на уступки в отношении политики открытых дверей
США допустили урегулирование кризиса на Украине при одном условии
Раздетый труп нашли на территории военного института в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter