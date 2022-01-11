Россиян предупредили о всплеске омикрон-штамма

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил долю заболевших омикрон-штаммом коронавируса в стране. В эфире телеканала «Россия 24» он назвал ее достаточной большой.

Эксперт Роспотребнадзора предупредил россиян, что сейчас в стране число случаев заражения омикрон-штаммов COVID-19 «достаточно большое». Поэтому он спрогнозировал рост заболеваемости этой мутацией коронавируса. «И в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», — заявил он.

Хафизов добавил, что случаи заражения омикроном в России перестали быть исключительно завозными. Однако он подчеркнул, что в стране не наблюдается такой взрывной всплеск болезни, как в ряде европейских стран и в США.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о признаках ухудшения эпидситуации в России. По ее словам, в 35 регионах страны уровень показатель заболеваемости COVID-19 превышает среднероссийский. Попова также предупредила о высоких рисках интенсивного всплеска заболеваемости, в том числе обусловленных широким распространением омикрон-штамма.