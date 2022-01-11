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В Роспотребнадзоре рассказали о признаках ухудшения эпидситуации в России

Глава Роспотребнадзора Попова: в России наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России в настоящее время наблюдаются признаки ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости во вторник, 11 января.

«Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель [заболеваемости ковидом] превышает среднероссийский», — заявила Попова, выступая на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

По ее словам, в стране существуют высокие риски интенсивного всплеска заболеваемости, которые связаны в том числе с широким распространением омикрон-штамма.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в стране уже ведутся работы по подготовке системы здравоохранения к началу распространения омикрон-штамма. По его словам, российские специалисты тщательно изучают ситуацию с распространением штамма в других странах, а также опыт зарубежных коллег по борьбе с ним.

До этого заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что во второй половине января Россию ждет резкий рост уровня заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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