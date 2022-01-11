Дипломат рассказал о возникновении идеи присоединить Россию к НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал в интервью телеканалу Sky News, запись которой имеется в распоряжении РИА Новости, как в начале 2000-х годов возникла идея о том, чтобы Россия стала частью НАТО, о которой в настоящее время говорит бывший генсек альянса Джордж Робертсон. По его словам, идея о подобном присоединении принадлежала не политикам, а политологам, и уже на тот момент являлась нереалистичной.

«Я знаю Джорджа Робертсона. Мы работали вместе в то время. Он был генсеком НАТО, а я был советником при НАТО. Мы встречались с ним несколько раз, обсуждали эту ситуацию. В воздухе витала эта идея, которая была предложена не нами, вероятно, какими-то политологами относительно присоединения России к НАТО, но в то время это было нереалистично, нереалистично и после этого. Знаете, существуют реалистичные и нереалистичные вещи. НАТО изменилась, ситуация изменилась», — рассказал российский дипломат.

Ранее Робертсон отмечал, что президент России Владимир Путин в свое время задумывался о том, чтобы страна вошла в альянс, а также хотел, чтобы государство стало частью Западной Европы.

Ранее стало известно, что постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что никто из стран-членов альянса не собирается вести с Россией диалог относительно политики открытых дверей организации и отказывается идти ей на какие-либо уступки. Также она подчеркнула, что в США не имеют представления о том, с каким настроем Москва собирается вести переговоры с Североатлантическим альянсом, а также какие именно предложения готовят российские дипломаты.