Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу распорядился сократить командировки военных за рубеж из-за омикрона

Шойгу поручил временно сократить зарубежные командировки военных из-за омикрон-штамма

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился уменьшить число командировок и отпусков военных за пределы страны из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом министр заявил на селекторном совещании, его цитирует ТАСС.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Глава ведомства также поручил обеспечить плановые темпы повторной вакцинации военных от COVID-19. Помимо этого, Шойгу распорядился снабдить персонал необходимым количеством экспресс-тестов и следить за изоляцией курсантов, которые возвращаются с каникул и из отпусков.

По словам Шойгу, министерство продолжит помогать российским регионам, где требуются дополнительные мощности для борьбы с пандемией коронавируса. В Минобороны готовы представить кислород, дополнительный коечный фонд и военных врачей, объяснил он.

В 2021 году число новых случаев COVID-19 в Вооруженных силах России сократилось, подчеркнул глава министерства.

В августе Сергей Шойгу сообщил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных. Министр рассказал, что первичную вакцинацию в Вооруженных силах России прошли 1 миллион 400 тысяч человек. Повторную прививку сделали 34 тысячи военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Европа признала стандарты производства «Спутника V»
Синоптик предупредил москвичей о падении на барическое днище
Известную российскую ведущую госпитализировали
Устроившую скандал в самолете россиянку изолировали в туалете
Задержание ФСБ готовившего теракты сторонника неонацистов попало на видео
Кремль оценил заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане
Наращенные за десятки тысяч рублей волосы разочаровали девушку
Эстония выступила за продолжение военных учений НАТО
В США рассказали о бесполезности санкций против газопровода «Северный поток-2»
Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter