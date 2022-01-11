Шойгу распорядился сократить командировки военных за рубеж из-за омикрона

Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился уменьшить число командировок и отпусков военных за пределы страны из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом министр заявил на селекторном совещании, его цитирует ТАСС.

Глава ведомства также поручил обеспечить плановые темпы повторной вакцинации военных от COVID-19. Помимо этого, Шойгу распорядился снабдить персонал необходимым количеством экспресс-тестов и следить за изоляцией курсантов, которые возвращаются с каникул и из отпусков.

По словам Шойгу, министерство продолжит помогать российским регионам, где требуются дополнительные мощности для борьбы с пандемией коронавируса. В Минобороны готовы представить кислород, дополнительный коечный фонд и военных врачей, объяснил он.

В 2021 году число новых случаев COVID-19 в Вооруженных силах России сократилось, подчеркнул глава министерства.

В августе Сергей Шойгу сообщил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных. Министр рассказал, что первичную вакцинацию в Вооруженных силах России прошли 1 миллион 400 тысяч человек. Повторную прививку сделали 34 тысячи военнослужащих.