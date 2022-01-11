В МИД ответили на обвинения России в агрессии в Казахстане

Москва всегда выступает за мирное урегулирование и помогает странам мира выйти из критических ситуаций. Так ответила на обвинения в агрессии в адрес России в связи с вводом миротворческого контингента в Казахстан официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат назвала утверждения о том, что Россия — это страна-агрессор, бездумными, бездушными и лживыми. Она подчеркнула, что российская сторона обычно вносит конструктивные предложения на международной арене и не поддерживает милитаризацию.

По словам Захаровой, когда подобные заявления делают представители стран НАТО, им платят за это деньги. При этом она отметила, что если с такой позицией выступают россияне, это не может быть просто так. «Это же не может быть по наитию? Если верить тому, что это зов души — что же за душа-то такая?», — поинтересовалась представитель МИД.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США потребуют от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «У нас есть реальные вопросы, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия», — уточнил дипломат.