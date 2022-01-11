Названы самые модные платья на весну 2022 года

Журналистка портала Who What Wear назвала восемь моделей платьев, которые обретут популярность весной 2022 года. Список самых модных нарядов от эксперта моды Эммы Спеддинг (Emma Spedding) появился на сайте издания.

Так, в первую очередь, специалистка выделила платья с длинными рукавами разной формы и массивными воротниками, которые могут быть как частью наряда, так и съемным аксессуаром. Также она подчеркнула, что не потеряют своей актуальности трикотажные платья по фигуре разной длины и оттенков.

Спеддинг предположила, что трендовым цветом грядущей весны окажется розовый, поэтому посоветовала ориентироваться на него во время шопинга. Кроме того, она напомнила, что базовый черный сарафан и белые воздушные платья уместны в любое время года.

Журналистка заверила, что актуальными вновь окажутся и джинсовые платья. Наконец, она порекомендовала приобрести к весне «веселое» мини-платье яркого цвета, с необычными принтом или драпировкой. Подобные модели, по ее словам, были представлены в последних коллекциях таких брендов, как Jacquemus, Jason Wu и Fendi.

В декабре стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.