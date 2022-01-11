Бывший директор разработавшего самолет-амфибию российского завода пошел под суд

В Таганроге за аферы под суд отдали бывшего гендиректора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) Юрия Грудинина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, специалисты завода с 2013 по 2015 год разрабатывали два варианта промышленных образцов самолета-амфибии. В конце июля 2015 года было подано заявление на регистрацию патента, в котором указали шесть авторов.

В августе 2016 года Грудинин направил ходатайство об изменении состава авторов. Он внес свое имя, хотя в момент разработки судна даже не работал на заводе. В дальнейшем гендиректор издал пять приказов о вознаграждении за использование патента и получил 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, в феврале 2019 года Грудинин необоснованно начислил руководящим сотрудникам ТАНТК премии на 1,4 миллиона рублей и присвоил их себе.

Также управление ФСБ России по Ростовской области заподозрило экс-гендиректора завода в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В рамках этого дела суд отправил Грудинина в изолятор на два месяца.