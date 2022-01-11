Стартовал финальный раунд конкурса самых необычных народных арт-объектов России

Стартовал финальный раунд всероссийского конкурса самых необычных народных арт-объектов страны «Туту Арт» — сражаться за победу будут 10 победителей прошедших отборочных раундов. Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, в финал конкурса вышли дом из бутылок в селе Фентисово Курской области, парк каменного периода в селе Кушнаренково в Башкирии, деревянный «Ишачок» в городе Новочеркасск Ростовской области, копия космического корабля X-Wing из саги «Звездные войны» из Якутии, зайцы-антивандалы из Карелии, мамонт из железа из Магаданской области, пластиковые шедевры из Пензенской области, комар-хранитель Сибири из Ямало-Ненецкого автономного округа, Вайнахская башня из Чечни и копии мировых башен в Вологодской области.

Голосование продлится 14 дней — с 11 по 24 января (завершится в 22:00 по московскому времени). Выбрать понравившийся арт-объект можно на официальном сайте сервиса. После подведения итогов к победителю конкурса будет организована экспедиция, а создатель объекта будет награжден памятным знаком.

Отмечается, что проект «Туту Арт» продолжает традицию ежегодных всероссийских конкурсов сервиса организации путешествий «Туту.ру». Так, в 2018 и 2019 годах россияне выбирали населенные пункты с самыми веселыми названиями, а в прошлом году — составляли энциклопедию 100 самых необычных памятников страны с их 3D-моделями.

Ранее в декабре 2021 года был объявлен последний финалист конкурса самых необычных народных арт-объектов России «Туту Арт». Им стали копии мировых достопримечательностей, построенные в деревне Нефедово под Вологдой — они набрали 47,3 процента голосов пользователей сети.