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В Киеве призвали ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане

Украинский депутат Мережко заявил, что Украину ждала судьба Казахстана

Фото: Global Look Press

События в Казахстане говорят о том, что Украине надо ускорить вступление в НАТО, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, замглавы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко, пишет РИА Новости со ссылкой на «Цензор.НЕТ».

При этом политик признал, что решение этого вопроса зависит не от Киева. «Урок из этих событий: необходимо ускорить вступление Украины в НАТО», — призвал он после произошедшего в Казахстане. Мережко считает, что Украину ждала судьба Казахстана, если бы она не выбрала путь интеграции с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

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Киеву не стоит вмешиваться в дела соседнего государства, в котором прошли беспорядки, уверен депутат. «Вместе с тем мы можем заявить свою позицию по поводу недопустимости вмешательства России под прикрытием ОДКБ во внутренние дела Казахстана», — обвинил он Москву.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Алия Шарафутдинова
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