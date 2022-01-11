В США заподозрили Россию в повреждении оптоволоконного кабеля в Арктике

Подводный оптоволоконный кабель, проложенный между материковой частью Норвегии и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане, выведен из строя или поврежден в результате загадочного инцидента, пишет американское издание The Drive, ссылаясь на данные компании Space Norway.

В публикации отмечается, что кабель поддерживает работу спутниковой станции на Шпицбергене, а также обеспечивает доступ к широкополосному интернету на арктическом архипелаге. Издание отмечает, что материк и архипелаг соединяют два кабеля, один из которых продолжает работать.

The Drive уверяет, что кабели располагаются в стратегически важном для Военно-морского флота России районе Арктики, через который российские атомные субмарины выходят в Атлантический океан. Согласно изданию, данное обстоятельство может вызвать подозрения в причастности России к случившемуся.

The Drive признает, что доказательств роли России в инциденте нет, однако уверяет, что страна располагает всеми средствами для этого. В публикации также допускается, что подводный кабель мог быть поврежден и по другой причине, например, в ходе дноуглубительных работ при разведке полезных ископаемых.

В ноябре The Drive заявило, что Россия может быть причастна к повреждению подводных кабелей морской обсерватории Лофотен-Вестеролен у побережья Северной Норвегии, способных отслеживать перемещение субмарин.

В июле 2019 года в Военно-морском институте США заявили, что атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик», на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике. В частности, речь идет о проведении операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System).