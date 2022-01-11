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Из Казахстана вывезли 1719 россиян и иностранцев

Минобороны: самолеты ВКС России вывезли из Казахстана 1719 россиян и иностранцев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России вывезли из Казахстана 1719 россиян и иностранцев. Об этом во вторник, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1719 российских и иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

8 января в Нур-Султане открылся кризисный штаб для эвакуации граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков и хотят выехать на родину.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева. Мирный протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе беспорядков погибли десятки и пострадали сотни людей.

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Марина Совина
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