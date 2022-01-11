Российский певец Алексей Воробьев рассказал о пережитом инсульте после ДТП в Лос-Анджелесе, которое произошло в 2013 году. Он поделился этим в интервью для журнала «ОК!»

33-летний артист подчеркнул, что не потерял способность двигаться и говорить, но проблемы со здоровьем сильно повлияли на жизнь. По словам Воробьева, инсульт полностью остановил его деятельность в качестве исполнителя.

«Я стал искать место по другую сторону камеры: начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать. Только когда я физически не мог выходить в кадр, освоил всю закадровую работу», — заявил представитель России на конкурсе «Евровидение-2011». Он также отметил, что его жизнь с тех пор сильно изменилась, но вместе с тем появились новые цели и мечты.

Ранее российская актриса Елена Проклова, попавшая в больницу 10 января из-за инсульта, рассказала о своем самочувствии. Она заявила, что находится в удовлетворительном состоянии, ее двигательные и умственные функции не пострадали.