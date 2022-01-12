В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
Депутат ГД Хубезов: полный локдаун в РФ возможен при 40 тысячах зараженных COVID-19 в день
Полный локдаун в России возможен при превышении порога в 40 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в день, что станет пиком для системы здравоохранения страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, сообщает в среду, 12 января, РИА Новости.
Он напомнил, что во время предыдущей волны пандемии число заболевших в сутки превышало 41 тысячу человек.