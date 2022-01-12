Российский врач предупредил об опасности сна при включенном телевизоре

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасности засыпания при включенном телевизоре. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист отметил, что если человек в ночное время смотрит телевизор, то яркий свет от экрана попадает ему на сетчатку глаза и блокирует выработку мелатонина — гормона, который отвечает за наступление здорового и крепкого сна. Дефицит этого гормона, как уточнил Агапкин, ведет к различным нарушениям сна, в том числе и к бессоннице.

Также врач предупредил, что отсутствие необходимого количества мелатонина в организме может спровоцировать ожирение и развитие сахарного диабета. «На текущий момент доказано, что дефицит мелатонина увеличивает выработку кортизола и инсулина. И это в свою очередь приводит к набору жировой массы тела», — заявил он.

Агапкин добавил, что мелатонин, помимо прочего, замедляет старение организма. По его словам, у тех, у кого наблюдается дефицит этого гормона, старение наступает гораздо быстрее. Врач также обратил внимание на то, что люди, которые вынуждены ограничивать количество сна, выглядят старше своего возраста.

«Идея засыпать под включенный телевизор <...> отнюдь не добрая, а очень плохая, вредная и разрушительная для здоровья человека», — подчеркнул телеведущий.

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