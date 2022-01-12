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США призвали отодвинуть военные силы от границ России

Посол РФ в США Антонов призвал Штаты отказаться от агрессивной риторики в адрес России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к Штатам с просьбой изменить риторику в адрес России и отодвинуть военный потенциал от ее границ. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в социальной сети Facebook.

Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики и отодвинуть военные силы от границ России. По его мнению, Штатам следует задуматься о совместной жизни будущих поколений. «Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — заявил он.

Посол добавил, что России некуда отступать, поскольку НАТО стремится доминировать не только на суше, но и на море, и в воздухе и уже подобралось границам страны. «Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — подчеркнул он.

В том же заявлении Антонов обвинил американских чиновников в подрыве переговоров. Он призвал американских партнеров принять в гарантии безопасности в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».

Марина Совина
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