США призвали отодвинуть военные силы от границ России

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к Штатам с просьбой изменить риторику в адрес России и отодвинуть военный потенциал от ее границ. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в социальной сети Facebook.

Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики и отодвинуть военные силы от границ России. По его мнению, Штатам следует задуматься о совместной жизни будущих поколений. «Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — заявил он.

Посол добавил, что России некуда отступать, поскольку НАТО стремится доминировать не только на суше, но и на море, и в воздухе и уже подобралось границам страны. «Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — подчеркнул он.

В том же заявлении Антонов обвинил американских чиновников в подрыве переговоров. Он призвал американских партнеров принять в гарантии безопасности в «самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе».