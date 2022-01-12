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У не выезжавших из России детей выявили омикрон-штамм

РИА Новости: в Астрахани у детей, которые не выезжали из России, выявили омикрон-штамм

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В Астрахани у детей двух и 13 лет выявили омикрон-штамм коронавируса. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник регионального министерства здравоохранения.

Собеседник агентства отметил, что дети в последнее время не выезжали из России и не контактировали с приехавшими из-за рубежа туристами.

Также он отметил, что это первые случаи заболевания данной разновидностью COVID-19, которые выявлены в регионе.

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Ранее сообщалось, что у полностью привитого российского военного, который прибыл из Африки в Рязанскую область, выявили омикрон-штамм коронавируса.

В оперштабе уточнили, что военный прибыл в страну в январе 2022 года. Заболевание у россиянина протекает в легкой форме, так как он был привит двумя компонентами вакцины.

11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили 305 случаев инфицирования южноафриканским вариантом вируса в 13 регионах.

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Анна Щербакова
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