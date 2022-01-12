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У полностью привитого российского военного выявили омикрон-штамм

У полностью привитого военного, прилетевшего из Африки, выявили омикрон-штамм коронавируса

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У полностью привитого российского военного, который прибыл из Африки в Рязанскую область, выявили омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

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Как заявили в оперштабе, военный прибыл в страну в январе 2022 года. Заболевание у россиянина протекает в легкой форме, так как он был привит двумя компонентами вакцины, добавили в ведомстве.

Инфицированного южноафриканским вариантом вируса своевременно изолировали.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился уменьшить число командировок и отпусков военных за пределы страны из-за омикрон-штамма коронавируса. Он также поручил обеспечить плановые темпы повторной вакцинации военнослужащих и снабдить персонал необходимым количеством экспресс-тестов.

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Анастасия Шейкина
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