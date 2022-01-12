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Тиньков купил криптобиржу

TCS Group Holding приобрел долю в швейцарской криптобирже Aximetria

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

TCS Group Holding, головная структура Тинькофф-банка, принадлежащая его основателю Олегу Тинькову, купила долю в швейцарской криптобирже Aximetria, свидетельствует список аффилированных лиц кредитной организации, опубликованный на сервисе раскрытия корпоративной информации. Первым внимание на сделку обратило издание The Bell, ссылающееся на документы компании и источники на крипторынке.

В списке аффилированных лиц Тинькофф-банка значится «Аксиметрия ГмбХ». Указано, что компания относится к той же группе лиц, к которой относится банк. Другие подробности в документе не приводятся.

Котировки TCS от TradingView

В документах Aximetria говорится, что 9 ноября TCS Group приобрела 4449 акций криптобиржи, заплатив за каждую 100 швейцарских франков. По подсчетам издания, доля TCS Group в капитале биржи может равняться 83,2 процента. Кроме того, на сайте площадки есть указание на то, что она входит в TCS Group Holding.

В компании, куда издание обратилось за комментарием, отметили, что Aximetria «будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия». Детали сделки там обещали раскрыть позднее.

О стремлении развивать криптовалютное направление ранее говорил глава Тинькофф-банка Оливер Хьюз. При этом он указывал на невозможность реализации таких планов в России из-за жесткой позиции Центробанка. В последнее время руководство регулятора неоднократно говорило о недопустимости легализации криптовалют в России из-за их повышенной волатильности и рискованности.

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Платон Щукин
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