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В ВОЗ призвали привлекать беременных к испытаниям новых вакцин от COVID-19

Глава ВОЗ: призываем включать беременных в клинические испытания новых лекарств и вакцин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Беременных женщин необходимо привлекать к проведению испытаний новых препаратов и вакцин от COVID-19. Такое мнение высказал в ходе брифинга гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в случае заражения представителей данной категории есть риск серьезного течения болезни. Глава ВОЗ подчеркнул, что беременные во всех странах «должны иметь доступ к вакцинам для защиты собственных жизней и жизней своих детей». «Мы также призываем включать беременных в клинические испытания новых лекарств и вакцин», — добавил Гебрейесус.

По его словам, пока живой вирус Sars-Cov-2 в грудном молоке ученым не попадался, а заражение плода коронавирусной инфекцией фиксируется крайне редко.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин оценил опасность дельтакрона.

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Варвара Кошечкина
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