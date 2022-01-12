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Дочь «алмазного короля» купила квартиру в небоскребе Трампа

Дочь предпринимателя Льва Леваева купила квартиру в Нью-Йорке за 1,4 миллиона долларов
Хагит Софиева-Леваева

Хагит Софиева-Леваева. Фото: @chagit_leviev

Дочь израильского предпринимателя, одного из крупнейших торговцев бриллиантами в мире Льва Леваева, которого называют «алмазным королем», купила квартиру в небоскребе «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Хагит Софиева-Леваева заплатила за недвижимость 1,4 миллиона долларов. Недвижимость была выставлена на продажу в ноябре 2021-го. Дочь Леваева заключила сделку на покупку 23 декабря.

Квартира находится на Пятой авеню в небоскребе, спроектированном бывшим президентом США Дональдом Трампом. Она занимает более 104 квадратных метров на 40-м этаже здания. Изначально жилье планировали продать за 1,57 миллиона долларов.

В феврале 2021 года стало известно, что недвижимость в небоскребах Дональда Трампа на Манхэттене с 2016 года обвалилась в цене на 17 процентов. В 2020 году средняя цена квадратного фута в семи нью-йоркских объектах недвижимости, которыми управляет Trump Organization, опустилась до 1600 долларов за квадратный фут.

Нина Ташевская
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