Девушка раскрыла способ купить одежду люксовых брендов за бесценок

Жительница Англии раскрыла способ покупать дорогую одежду люксовых брендов за бесценок. Соответствующий материал публикует The Sun.

24-летняя Бекки Хьюз (Becky Hughes) из Вулверхэмптона полностью отказалась от быстрой моды (термин, используемый модными ритейлерами для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон — прим. «Ленты. ру») и начала покупать одежду исключительно в благотворительных магазинах и секонд-хендах.

По словам героини материала, благодаря новому подходу к шопингу, за четыре года ей удалось сэкономить больше трех тысяч фунтов стерлингов (примерно 300 тысяч рублей). За это время девушке удалось купить множество дизайнерских вещей, в том числе топ модного дома Valentino за четыре фунта стерлингов (407 рублей).

«Теперь я намного счастливее. Раньше я тратила по 20 фунтов стерлингов (2035 рублей) в неделю на новый наряд для выхода в свет. Теперь у меня уходит максимум 10 фунтов стерлингов (1017 рублей) в месяц. Я просто стираю вещи из секонд-хендов и с удовольствием их ношу», — поделилась она.

Девушка призналась, что раньше могла сфотографироваться в новом предмете одежде для Instagram и затем перестать носить его, поскольку все знакомые уже увидели ее в этом образе. «Теперь, когда я хожу по магазинам, я думаю, будет ли та или иная вещь сочетаться с одеждой, которая у меня уже есть», — пояснила Хьюз.

Кроме того, девушка начала самостоятельно продавать ненужную одежду в интернете. С 2018 года она заработала на этом около 2000 фунтов стерлингов (примерно 200 тысяч рублей). «Я ненавижу мысль о том, что вещи оказываются на свалке, поэтому мне нравится их продавать. Советую выставлять на продажу вещи, которые лежат в вашем гардеробе без дела», — посоветовала англичанка.

В апреле 2021 года девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.