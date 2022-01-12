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Российский иммунолог призвал сократить срок повторной вакцинации от COVID-19

Иммунолог Крючков призвал сократить срок ревакцинации до четырех месяцев из-за омикрона

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Повторно вакцинироваться от COVID-19 в России можно спустя шесть месяцев после первой прививки. Иммунолог Николай Крючков призвал сократить этот срок до четырех месяцев из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит «Радио 1».

«Срок в шесть месяцев, который регламентирован в России, это максимально долгий срок для ревакцинации. Оптимальный срок, с моей точки зрения, — четыре, в крайнем случае — пять месяцев», — заявил специалист.

Он также выразил сожаление, что по действующим сейчас правилам в России нельзя провести повторную вакцинацию раньше, чем через полгода.

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Кроме того, иммунолог отметил, что существующие сейчас вакцины, включая «Спутник V», по-прежнему высокоэффективны против развития тяжелого течения заболевания, а также летальных исходов. Однако они быстро теряют эффективность при заражении омикроном.

Ранее Николай Крючков предсказал россиянам рост смертности от COVID-19 после распространения омикрон-штамма. По его словам, летальность у нового штамма коронавируса примерно в три раза ниже, чем у дельты. Однако есть вероятность, что из-за высоких темпов госпитализации уровень смертности тоже увеличится.

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Никита Абрамов
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