В Госдуме предложили МИД нанять зоопсихологов для «общения с обезьянами»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, каких специалистов необходимо нанять Министерству иностранных дел России для того, чтобы диалог с представителями европейских государств стал более результативным. По его мнению, российским дипломатам не хватает образования для работы с представителями Европы и предложил добавить им психиатрическую подготовку.

«Да, европейцы сходят с ума. Да, нам не хватает психиатров в дипломатии, потому что традиционные дипломаты не привыкли общаться с обезьянами. Вот зоопсихологи и психиатры — это те, кем нужно укомплектовать штат МИД. Я считаю, что посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования», — заявил депутат.

Он объяснил, что на курсах в дипломатических академиях должны объяснять, как у того или иного человека может проявляться определенный синдром, а также в связи с какими событиями в его прошлом это могло оставить на нем отпечаток. «Если какой-нибудь министр подрабатывал в юношестве стриптизом в гей-баре, то он будет иметь такие-то особенности», — пояснил Делягин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо призвал страны Запада к решительности и жесткости при разговоре с Россией. Кроме того, в ходе разговора Зеленский указал на неизменность евроатлантического курса страны.