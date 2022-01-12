Россияне перед Новым годом набрали рекордный за всю историю объем кредитов

В декабре российские банки выдали физическим лицам кредиты на 1,38 триллиона рублей. Это рекордный объем для розничного рынка, говорится в анализе компании Frank RG, передает РБК.

По сравнению с ноябрем показатель вырос на 10 процентов, а год к году — на 16,4 процента. Всего за год россияне набрали в банках займы на 14,1 триллиона рублей (плюс 33,5 процента к 2020 году), что тоже является историческим максимумом. В декабре самый большой вклад в статистику внесла ипотека (193,4 тысячи ипотечных договоров на рекордные 654,5 миллиарда рублей).

Также рекорд перед Новым годом был поставлен в сфере автокредитования (выдано 76,1 тысячи автокредитов на 101,2 миллиарда рублей). Его средний размер в декабре оказался на 28,4 процента выше, чем год назад. Эксперты считают, что такие темпы роста розничного кредитования в 2022 году не сохранятся.

Центральный банк России с 1 января этого года получил право вводить количественные ограничения для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов.