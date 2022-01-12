Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне перед Новым годом набрали рекордный за всю историю объем кредитов

Frank RG: россияне за год набрали в банках кредиты на рекордные 14,1 триллиона рублей

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В декабре российские банки выдали физическим лицам кредиты на 1,38 триллиона рублей. Это рекордный объем для розничного рынка, говорится в анализе компании Frank RG, передает РБК.

По сравнению с ноябрем показатель вырос на 10 процентов, а год к году — на 16,4 процента. Всего за год россияне набрали в банках займы на 14,1 триллиона рублей (плюс 33,5 процента к 2020 году), что тоже является историческим максимумом. В декабре самый большой вклад в статистику внесла ипотека (193,4 тысячи ипотечных договоров на рекордные 654,5 миллиарда рублей).

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Также рекорд перед Новым годом был поставлен в сфере автокредитования (выдано 76,1 тысячи автокредитов на 101,2 миллиарда рублей). Его средний размер в декабре оказался на 28,4 процента выше, чем год назад. Эксперты считают, что такие темпы роста розничного кредитования в 2022 году не сохранятся.

Центральный банк России с 1 января этого года получил право вводить количественные ограничения для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом
Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам
Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter