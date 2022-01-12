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Российских авиатехников осудят из-за получивших травмы сержанта и лейтенанта

В Крыму осудят авиатехников, из-за которых экстренно катапультировался экипаж самолета

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Крыму начали рассматривать уголовное дело в отношении техников военного аэродрома Саки, прапорщика Валерия Венгера и его начальника, старшего прапорщика Дмитрия Сенченко, допустивших ошибку при подготовке судна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, прапорщики проявили небрежность при проведении планового техобслуживания системы катапультирования истребителя Су-30СМ. Это привело к ее неожиданному срабатыванию. В мае 2021 года экипаж занял свои места в самолете перед выполнением летных упражнений и включил электропитание. В тот же миг их выбросило из кабины на 50-метровую высоту. Военнослужащие не пострадали только благодаря вовремя раскрывшимся парашютам.

При этом механик и инженер, которые помогали экипажу и находились рядом, получили серьезные травмы. Один — ожог левой половины лица, а второй — частичную потерю слуха.

Ущерб самому истребителю оценили в 22 миллиона рублей.

Техников Сенченко и Венгера обвинили по статье 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

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Мария Рубникович
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