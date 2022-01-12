На Украине признали неготовность властей к возвращению Донбасса

Экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «НАШ» признал, что власти страны не готовы к возвращению Донбасса, а заявил, что всех устраивает сложившаяся ситуация.

«Например, завтра по волшебству Россия идет с украинских территорий и выдвигается граница, четко становятся украинские пограничники на границе между Россией и Украиной, что мы будем делать? Есть ли у нас хоть один административный инструмент в результате которого мы готовы на данных территориях установить административный порядок Украины? Полиция, которая будет патрулировать, службы, реестры, пенсии — всего этого нет. Мы об этом не думаем, нас устраивает та ситуация, в которой мы находимся. Самое обидное, что это устраивает всех — Россию, США все устраивает», — заявил Куликов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо призвал страны Запада к решительности и жесткости при разговоре с Россией. Кроме того, в ходе разговора Зеленский указал на неизменность евроатлантического курса страны и выразил убеждение, что Канада продолжит оказывать всемерную поддержку Украине на пути членства в НАТО.