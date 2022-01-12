Российские фермеры попросили государство не оставлять их

Российские фермеры через профессиональные ассоциации попросили государство не оставлять их без поддержки и не снижать уровень субсидирования по льготным кредитам, пишет «Коммерсантъ».

Письмо в Минсельхоз написали руководители Национальной мясной ассоциации (НМА), Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Росптицесоюза. Все они обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не ослаблять субсидирование льготных кредитов, предоставляемых представителям отрасли.

Нынешние условия предусматривают субсидирование 80-100 процентов от размера ключевой ставки Центробанка. Ставка льготного кредита при этом ограничена 5 процентами годовых. В конце прошлого года Минсельхоз выступил с инициативой по ужесточению условий. Так, ставка кредита будет повышена до 7 процентов, а размер субсидий от государства ограничат 70 процентами от ключевой ставки ЦБ.

В самом ведомстве такое решение связывают с ограниченностью бюджетных средств, предназначенных для поддержки агропромышленного комплекса, а также с повышением ключевой ставки до 8,5 процента (с рекордно низких 4,25 процента в начале прошлого года).

Производители в свою очередь указывают на то, что удорожание кредитов снизит инвестиционную привлекательность российского сельского хозяйства и приведет к росту цен на конечную продукцию. Также они обращают внимание на общее ухудшение условий своей работы, например на подорожание кормов, ветеринарных препаратов и энергоресурсов.