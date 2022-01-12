Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские фермеры попросили государство не оставлять их

«Коммерсантъ»: российские фермеры попросили государство не снижать объемы субсидирования

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российские фермеры через профессиональные ассоциации попросили государство не оставлять их без поддержки и не снижать уровень субсидирования по льготным кредитам, пишет «Коммерсантъ».

Письмо в Минсельхоз написали руководители Национальной мясной ассоциации (НМА), Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Росптицесоюза. Все они обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не ослаблять субсидирование льготных кредитов, предоставляемых представителям отрасли.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Вчера
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января

Нынешние условия предусматривают субсидирование 80-100 процентов от размера ключевой ставки Центробанка. Ставка льготного кредита при этом ограничена 5 процентами годовых. В конце прошлого года Минсельхоз выступил с инициативой по ужесточению условий. Так, ставка кредита будет повышена до 7 процентов, а размер субсидий от государства ограничат 70 процентами от ключевой ставки ЦБ.

В самом ведомстве такое решение связывают с ограниченностью бюджетных средств, предназначенных для поддержки агропромышленного комплекса, а также с повышением ключевой ставки до 8,5 процента (с рекордно низких 4,25 процента в начале прошлого года).

Производители в свою очередь указывают на то, что удорожание кредитов снизит инвестиционную привлекательность российского сельского хозяйства и приведет к росту цен на конечную продукцию. Также они обращают внимание на общее ухудшение условий своей работы, например на подорожание кормов, ветеринарных препаратов и энергоресурсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Госдеп США выступил с заявлением из-за учений на западе России
Обезглавленное тело россиянки обнаружили в Подмосковье
Россиян удивил «штурм» монумента на ВДНХ
Володин назвал условие для снятия напряженности в мире
В правительстве задумали по-новому спасать стройки от катастрофы
Москвичи пожаловались на вечно сломанные лифты
Вслед за Назарбаевым из публичного поля пропала его дочь
Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» под омикрон-штамм
В Австралии создали макеты российской техники для учений в Европе
Российские фермеры попросили государство не оставлять их
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter